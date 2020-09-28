شكرا لقرائتكم خبر عن اكسترا نيوز تنشر فيديو الخليج 365 لقصة انضمام مصور قناة الجزيرة لصفوف داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة اكسترا نيوز، فيديو القصة الكاملة الذى نشره الخليج 365 ، عن انضمام رضا صيام ،مصور قناة الجزيرة لصفوف داعش الارهابى وشغل منصب وزير التعليم في تنظيم داعش بالموصل العراقية، بعد عدة أعوام قضاها مراسلا ومصورا لصالح قناة "الجزيرة" القطرية، وتم إعلان مقتله في يوليو 2018، وأكدت السلطات الألمانية، آنذاك مقتله عقب نفي وتأكيد للخبر أكثر من مرة .

وذكر الخبراء ، أن المخابرات الأمريكية ألقت القبض على رضا صيام ، في العام 2002، بجزيرة بالي الإندونيسية، وهو يحمل خططا وصورا تشير إلى تحضيرات لعملية إرهابية، ليؤكد أنه يعمل مصورا «حرا» لصالح قناة «الجزيرة» الفضائية.

وعُيّن صيام وزيرا للتربية والتعليم في تنظيم داعش، وأصدر تعليمات لجامعة الموصل والمدارس التي يسيطر عليها «داعش» بمنع تعليم مواد الموسيقى والفن والجغرافيا والعلوم الاجتماعية. وولد صيام الذي عرف في الموصل بـ"ذي القرنين"، عام 1960، وله 6 أطفال من زوجته الثانية.

وذكر الخبراء ، أنه عاش في ألمانيا أكثر من 15 عاما، وكان يحصل على 3000 يورو شهريا ، من المزايا التي تقدمها الدولة هناك، وعرف المتطرف الذي يعد أحد أذرع قناة "الجزيرة" القطرية في سوريا، بأنه شديد التعصب حسب شهادة زوجته الأولى التي تركته عقب إلقاء القبض عليه في قضية تفجيرات بالي.