مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى

رحبت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذى تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى فى جنيف لتبادل الأسرى، وذلك من خلال الإفراج الفورى عن 1081 من الأسرى المُحتجزين لدى الطرفين.





وثمنت مصر، الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى هذا الصدد. ودعت إلى التنفيذ الفورى للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولاً للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم فى تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة.

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