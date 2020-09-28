حار نهارا والعظمى بالقاهرة 35 .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الثلاثاء

وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يسود طقس لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على بعض المناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

كما حذرت من الشبورة المائية فى الساعات الأولى من الصباح، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.