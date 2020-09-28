بطريرك الكاثوليك يقبل تخلى مطران المنيا عن كرسيه

وحسب بيان للكنيسة، اليوم الإثنين، وافق البطريرك والسينودس على طلب الأنبا بطرس فهيم، وأعلن أن كرسى المنيا أصبح شاغرًا، وبذلك يكون الأنبا بطرس، مطران شرفى المنيا، على أن يقوم البطريرك إبراهيم إسحق، بمهام الإيبراشية، لحين رسامة مطران جديد لها.

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