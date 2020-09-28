فيديو .. هدى عبدالناصر : والدى يحصل على حقه باستمرار فى عهد السيسى

وأضافت عبدالناصر، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن والدها دائمًا ما كان يقص عليهم أنه قادم من أسرة فقرة ويعمل من أجل الفقراء، معلقة: "كان خايف إننا نتصرف كإننا أبناء رئيس جمهورية، بس إحنا لم نشعر بذلك فى علاقتنا مع زملائنا".

وأشارت إلى أن ذكرى والدها ستظل خالدة فى مصر والعالم العربى، لافتًة إلى أنها تتأثر جدًا بقصيدة نزار قبانى "قتلناك يا آخر الأنبياء"، منوهة إلى أنها جمعت على موقع والدها مع مكتبة الإسكندرية 1200 أغنية وطنية سجلت فى عهده.

وعن ادعاءات الإخوان قالت: "أول لما أشوف المصدر الإخوان مش بقرأها، هل الإخوان هايقولوا كلمة عدلة عن الزعيم عبدالناصر، الواحد مش المفروض يشوف أفلام مشبوهة لها علاقة بالإخوان".