"قومي المرأة" و"شباب القادة" يطلقان المرحلة النهائية من مسابقة برنامج "هي تقود she leads"

انطلقت صباح اليوم، المرحلة النهائية من مسابقة مشروعات طالبات التعليم الفني لبرنامج "she leads " المخصص لدعم طالبات التعليم الفني الذى ينظمه المجلس ومؤسسة شباب القادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعرض الفرق المشاركة من طالبات التعليم الفني مشروعاتهن المختلفة التي تتنوع بين اقسام الكهرباء, الإلكترونيات, الملابس, الزخرفة, الجلود و الأجهزة الدقيقة، وعملت الفرق علي تطوير مشاريعهن بمساعدة التدريبات وورش العمل وإرشاد من خبراء في مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات، التى سيتم تقييمها من خلال لجنة التحكيم المشكلة من الشركاء والخبراء فى هذه المجالات.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة المعرض الخاص بمنتجات مشروعات طالبات التعليم الفنى، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها لما قدمته طالبات التعليم الفني من مشروعات فى برنامج she leads مشيرة إلى أن مثل هذه المسابقات تخلق روحا تنافسية وفرص عمل لطالبات التعليم الفني فور إتمامهن المراحل الدراسية ، وتعمل على تطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية مما يعزز من مشاركتهن وتمكينهن اقتصاديا فى سوق العمل ويجعلهن قادرات على المنافسة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد ، متمنية لهن المزيد من التوفيق والتقدم والنجاح.

وصرح أحمد فتحي المدير التنفيذي للمؤسسة: " نؤمن بدور المرأة في تنمية المجتمع, ونؤمن بقدرات طالبات التعليم الفني وأن بأفكارهن ومهاراتهن وطاقاتهن قادرات على المساهمة في الاقتصاد الوطني وإحداث تغيير ملموس في المجتمع. لذلك قمنا بتصميم برنامج She leads و تنفيذه بالتعاون مع القطاعين الحكومي و الخاص, و نفتخر جميعا بما وصلت اليه الطالبات على المستويين الشخصي و المهني و يشرفنا أننا ساهمنا في تقديم أفراد ومشروعات متميزة للمجتمع".

وسيقام غدًا الحفل الختامي الذى سيعلن فيه أسماء الفرق الفائزة في المرحلة النهائية من مسابقة برنامج "She leads"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس ، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ، وأحمد فتحى المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وبمشاركة أعضاء المجلس.