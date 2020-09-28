إنفوجراف .. التعليم تعلن عن ضوابط عامة للفصل الدراسى الأول

وأوضحت الوزارة، أن الدراسة تعتمد أثناء العام الدراسى على القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية "المواد داخل المجموع"، وأن أيام الحضور إلى المدرسة تتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه فى القنوات.

وأشارت إلى أن عدد أيام الحضور لن يقل عن يومين، ويمكن أن تزيد طبقا للجدول الذى تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن، وأنه سيتم تدريس المنهج الدراسى كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعا "مدة الفصل الدراسى".