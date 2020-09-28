- 1/2
- 2/2
وأوضحت الوزارة، أن الدراسة تعتمد أثناء العام الدراسى على القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية "المواد داخل المجموع"، وأن أيام الحضور إلى المدرسة تتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه فى القنوات.
وأشارت إلى أن عدد أيام الحضور لن يقل عن يومين، ويمكن أن تزيد طبقا للجدول الذى تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن، وأنه سيتم تدريس المنهج الدراسى كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعا "مدة الفصل الدراسى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. التعليم تعلن عن ضوابط عامة للفصل الدراسى الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.