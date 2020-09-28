الأمم المتحدة تشكر مصر بعد نجاح المفاوضات الليبية فى الغردقة

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وفى بيان نشرته البعثة على الموقع الرسمى للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، قالت البعثة الأممية لليبيا إن الفرق العسكرية والشرطية من شرق ليبيا وغربها، بدأت محادثاتها المشتركة فى إطار اتفاق (5+5)، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
وقالت البعثة الأممية فى بيانها: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن امتنانها العميق للحكومة المصرية على تيسير هذه المحادثات المهمة وجعلها ممكنة، واستضافتها السخية للوفود. كما نعرب عن شكرنا للوفدين اللذين أبديا موقفًا إيجابيًا واستباقيًا يهدف إلى تهدئة الوضع فى ليبيا".
وأعلنت الأطراف الليبية المجتمعة فى مدينة الغردقة السياحية بمصر، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم أولية تنص على تشكيل هيئة عسكرية تشمل جميع الطوائف الليبية.
كما جرى الاتفاق على إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة، على أن تتكفل هذه الهيئة بحماية مقر الحكومة الليبية ومنشآت النفط.
وتتوقع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن يتم دمج نتائج هذه الاجتماعات المباشرة فى اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5".
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