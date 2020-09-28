وزير الخارجية : عازمون على مواصلة تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وذويهم

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، عبر بيان مُسجل فى الاجتماع الوزارى الثانى لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، الذى عُقد اليوم الإثنين، على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





تضمن بيان مصر الإعراب عن التقدير لأفغانستان وإسبانيا على قيادتهما المشتركة للعمل الهام لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، فى ظل الفترة الاستثنائية الحالية التى يبذل فيها الإرهابيون كل الجهد لاستغلال جائحة الكورونا.

وشدد شكرى، على تفهم مصر العميق لمعاناة ضحايا الإرهاب وذويهم من واقع تجربتها، ومواجهتها اليومية للإرهاب، مؤكدًا على الأهمية الكبرى التى توليها الدولة المصرية لدعم وتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب.

واستعرض وزير الخارجية، الجهود الوطنية المختلفة لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، والتأهيل النفسى، مؤكدًا فى نهاية كلمته على اعتزام مصر مواصلة دعمها لمجموعة العمل والمشاركة فى أنشطتها المقبلة بكل فاعلية.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، بأن مشاركة الوزير سامح شكرى، فى الاجتماع تأتى فى إطار مواصلة الجهود المصرية لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب على المستوى الدولى، حيث كانت مصر من الدول المؤسِسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب التى تم إطلاقها بنيويورك فى 25 يونيو 2019.

وأشار إدريس، إلى أن مصر كانت فى مقدمة الدول الراعية لقرار الجمعية العامة رقم 73/305 الصادر فى 28 يونيو 2019 حول تعزيز التعاون الدولى لمساعدة ضحايا الإرهاب، الذى سجل خطوة محورية فى التعاون الدولى فى مجال حماية وتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب، مؤكدًا على اعتزام مصر مواصلة جهودها وريادتها فى هذا الصدد من خلال عملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المؤجلة إلى عام 2021 بسبب جائحة الكورونا.