وزير الأوقاف : بيعة المفسد الملقب سابقا بالمرشد خيانة للوطن والدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بيعة المفسد الملقب سابقا بالمرشد أو من ينوب عنه إنما هى خيانة للدين والوطن، وهدم لنظام الدولة فى الإسلام، وتكوين لكيانات لا أساس لها فى الدين.





وأضاف جمعة، فى خاطرة جديدة له بعنوان "بيعة المفسد"، اليوم الإثنين: "لا يظن أى خائن أو عميل أو مخدوع أنه يمكن أن يكون له أى نصيب فى ظل جماعة المرشد، لأن الله، عز وجل، لا يصلح عمل المفسدين، ولا المخربين، ولا الكذابين، وقد استأصل الحق سبحانه وتعالى شأفتهم من الحكم فى أقل من عام واحد، بعد أن شاء سبحانه أن يكشف طبيعتهم ومنهجهم الإقصائى لكل من لا ينتمى إلى قبيلة الأهل والعشيرة أبناء المفسد الملقب عندهم بالمرشد وعصابة مكتب الإفساد الملقب زورًا وبهتانًا بمكتب الإرشاد فى إقصاء أيديولوجى مقيت، ربما لم نقف فى تاريخنا على إقصاء مثله بهذا التبجح وتلك الفجاجة التى رأيناها فى عامهم الأسود المشئوم، الذى ما زلنا نعمل بكل قوة على إزالة ما خلفه من كوارث".

وأوضح وزير الأوقاف، أن تلك الجماعة الإرهابية إنما تحكمها التراتبية التنظيمية، ورأى المجتمع كله رأى العين كيف كانت تدار الأمور فى العام الأسود للأهل والعشيرة، من تصعيد أحمق لكوادر الجماعة الجهلاء، الذين لا حظ لهم من الفهم أو القيادة سوى التراتب أو الولاء التنظيمى، على نفس نهج الماسونية القديمة وأشد تطرفًا فى التراتبية التنظيمية.

وشدد على أن بيعة المفسد الملقب سابقا بالمرشد أو من ينوب عنه إنما هى خيانة للدين والوطن، وهدم لنظام الدولة فى الإسلام، وتكوين لكيانات لا أساس لها فى الدين، بل الدين على عكس ذلك، مؤكدًا أن هذه البيعات وأمثالها إنما هى بيعات الخوارج والمارقين على مدار التاريخ.

وأشار إلى أن جمع أموال الناس تحت غطاء هذه البيعة الآثمة، إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل ونصب واحتيال وأكل للسحت، ويجب أن يخضع من يقوم بذلك للمحاكمة والمحاسبة القانونية، كون ما يفعله جمعا للمال خارج إطار القانون، ودعما للأعمال الإرهابية والتخريبية.

وأكد أن كل من يسهم فى ذلك آثم، بعدما تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأموال تذهب لتمويل الإرهاب وداعميه، وهدم الأوطان وتخريب العامر وزعزعة الأمن والاستقرار وتمويل أبواق الفتنة والضلال، مضيفًا: "من أصر على هذه البيعة فهو مبايع للشيطان، كونها بيعة فرقة وضلال ودعم لأهل الشر وجماعات الإرهاب".