ننشر شروط مسابقة الأوقاف والتربية والتعليم الثقافية

وقالت الوزارة فى بيان رسمى، اليوم الإثنين، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعى الثقافى والمعرفى.

وفيما يلى تفاصيل، المسابقة، وأهم شروطها، لكل فئة على حدة..

أولا: المسابقة الخاصة بالقيادات التعليمية

يتقدم المشارك فى المسابقة بكتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين: "فقه بناء الدول"، و"مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف".

ـ شروط المسابقة للقيادات التعليمية

أن يكون المتقدم من الموجهين، أو الموجهين الأوائل، أو رؤساء الأقسام، أو مديرى الإدارات، أو مديرى العموم، أو مديرى المديريات العاملين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أن تكون صفحات البحث من 30 إلى 35 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

وتكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن، وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال يكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر: اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة، أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

وشددت الأوقاف على أنه لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ونوهت الوزارة فى بيانها، إلى أنه يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب ”فقه بناء الدول لمجموعة من العلماء بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكتاب “مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف” بإشراف وتقديم الوزير أيضًا، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

ـ جوائز المسابقة

أوضحت الوزارة أن المركز الأول سيحصل على 3500 جنيه، والثانى 3000 جنيه، والثالث 2500، ومن الرابع إلى العاشر 1000 جنيه فقط.

ثانيا: المسابقة الخاصة بالمعلمين

وفيها يتقدم المعلم ببحث موثق عن أحد الموضوعين: قواعد الفقه الكلية، فن الكتابات والجمل القصيرة.

وتضمن شروط المسابقة، بحسب بيان وزارة الأوقاف، ما يلى:

أن يكون المعلم المتقدم من العاملين فى إحدى المدارس المصرية، وأن تكون صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

وشملت: أن تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر: اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة، أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

وأكدت الأوقاف ضرورة أن يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

كما شددت الوزارة على أنه لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ونوهت الأوقاف، إلى أنه يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب "قواعد الفقه الكلية"، بإشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "فن الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة"، لـ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة "رؤية للفكر المستنير".

وحول جوائز المسابقة.. أكدة وزارة الأوقاف، أن المركز الأول سيحصل على 3000 جنيه، والثانى 2500 جنيه، والثالث 2000 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 1000جنيه.

ثالثًا: المسابقة الخاصة بالإداريين

بينت وزارة الأوقاف موضوع المسابقة، يتضمن أن يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين: “بناء الوعى”، أو “بناء الشخصية الوطنية”.

وحول شروط المسابقة الخاصة بالإدارين، فهى كما يلى..

أن يكون المشارك من الموظفين العاملين فى إحدى المدارس الحكومية المصرية، على أن تكون صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

وأكد الأوقاف ضررورة أن تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

وأضافت: فى الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة، أما الآية القرآنية فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

وأكدت الوزراة ضرورة أن يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

وشددت الوزارة على أنه لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

وأشارت الأوقاف فى بيانها، إلى أنه يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “بناء الوعى” لـ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “بناء الشخصية الوطنية” بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

وعن جوائز المسابقة، أفادت الأوقاف، أن المركز الأول سيحصل على 2500 جنيه، والثانى 2000 جنيه، والثالث 1500 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 750 جنيهًا.

رابعًا: المسابقة الخاصة بأولياء الأمور

وفيها يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين: “مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة”، أو “هويتنا الواقية فى زمن العولمة”.

أما عن شروط المسابقة، فشملت..

أن يكون المشارك ولى أمر طالب مسجل فى إحدى المدارس الحكومية المصرية فى عام تنفيذ المسابقة، على أن تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب، وتصعد من المدرسة للتوجيه بالإدارة.

كما يشترط أن تكون صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

وأيضًا، تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة، أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

كما يجب أن يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف على أنه لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ونوهت الوزارة فى هذا الصدد، إلى أنه يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة” لـ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “هويتنا الواقية فى زمن العولمة” للوزير أيضًا، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

أما عن جوائز المسابقة، فمن المقرر أن يحصل المركز الأول على 2500 جنيه، والثانى على 2000جنيه، والثالث على 1500 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 750جنيها.

خامسًا: المرحلة الابتدائية

وفى هذه المسابقة يقوم الطالب بتلخيص كتاب ”الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم “.

وحول شروطها، أكدت وزارة الأوقاف ضرورة أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة فى إحدى المدارس المصرية، مع أهمية كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة، ومراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

وشددت الوزارة على أنه لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

ولفت الأوقاف إلى أن الشروط تتضمن أن تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث، وأن توضع حواشى (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشى كل صفحة مستقلًا، وكذلك: يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة فى التوثيق.

وزنوهت وزارة الأوقاف، إلى أنه يمكن الاستعانة بـ كتاب “الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم” لـ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهو متوفر بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

وعن جوائز المسابقة، فمن المقرر منح المركز الأول 1500 جنيه، والثانى 1000 جنيه، والثالث 750 جنيهًا، ومن الرابع إلى العاشر 500 جنيه.

سادسًا: المرحلة الإعدادية

وفى هذه المسابقة يقوم الطالب بكتابة تلخيص لأحد الكتابين التاليين: “نعمة الماء”، أو “الكمال والجمال فى القرآن الكريم”.

وشملت شروطها: أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة فى إحدى المدارس المصرية، مع كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عن 15 صفحة، ولا يزيد عن 20 صفحة، ومراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

وأكدت الوزارة على أنه لا يحقّ للمتسابق أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

وأوضحت أن الشروط تشمل أن تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث، على أن توضع حواشى (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشى كل صفحة مستقلًا، وأن يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة فى التوثيق.

وأشارت الوزارة إلى أن كتاب “نعمة الماء” من إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “الكمال والجمال فى القرآن الكريم” من تأليف الوزير، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

وحول جوائز المسابقة، فمن المقرر ان يحصل المركز الأول على 2000 جنيه، والثانى على 1500 جنيه، والثالث على 1000 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 750 جنيهًا.

سابعًا: المرحلة الثانوية

وفيها يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين: “فقه النوازل“، أو “الكليات الست”.

وتضمنت الشروط: أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة فى إحدى المدارس المصرية، وأن تكون صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 هوامش (2.54سم).

وشملت: أن تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

وفى الحاشية يذكر: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة، أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

وكذلك: يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

وبينت وزارة الأوقاف أنه لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

وأشارت الوزراة إلى أنه يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “فقه النوازل” بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “الكليات الست” بإشراف الوزير أيضًا، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

أما عم جوائز المسابقة، من المقرر أن يحصل المركز الأول على 2500 جنيه، والثانى على 2000 جنيه، والثالث على 1500 جنيه، والرابع على 1000 جنيه، ومن الخامس إلى العاشر 750 جنيهًا.

ثامنًا: المديريات والإدارات

أوضحت الأوقاف أنها ستقدم جائزة لأكثر المديريات فوزًا بالمسابقة، وجائزة لأكثر الإدارات التعليمية فوزًا بالمسابقة، على أن تكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن تقييم الأبحاث، واعتماد النتيجة النهائية بأسماء الفائزين.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، شددت على أن الموعد النهائى لتقديم الأبحاث والملخصات للإدارات التعليمية فى موعد أقصاه 15 /1 / 2021.