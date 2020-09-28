خالد الصاوى : شارك بأبحاث لقاح كورونا من أجل الإنسانية





حث الفنان خالد الصاوى، المواطنين على المشاركة فى الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا ، وذلك من خلال فيديو عرضته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتناول الفيديو المراحل التى يمر بها المتطوع، من ملء استمارة البيانات وقياس الطول والوزن وعمل تحليل دم وقياس ضغط الدم وكشف صدر وعمل مسحة pcr وأخذ لقاح كورونا. وعلق الصاوى: "صحيح الكورونا دى بعدت بينا كتير، بس إحنا لا هانستسلم ولا هانتغير، والله إحنا حياتنا كده ونس ولمة وصحاب وشغل وسهر وبإذن الله الأيام دى هترجع زى الأول وأحلى، بس عشان ده كله يحصل جه دورك عشان تشارك فى الأبحاث الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا اللى هايحمينا كلنا من فيروس كورونا، شارك من أجل الإنسانية".

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