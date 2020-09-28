مجلس الوزراء: السماح بالبناء من غد الثلاثاء لكل صاحب رخصة سارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار وقف البناء كان لتصحيح إعادة تخطيط الدولة وفق أسس علمية وتلافي أخطاء عقود.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع إيمان الحصري ببرنامج "مساء دى ام سى"، أنه اعتبارا من الغد سيسمح لكل صاحب رخصة سارية استكمال البناء والتشطيبات حتى الدور الرابع، بما ينشط سوق العمالة والبناء".

وتابع نادر سعد، أن تكليف الرئيس دايما منذ توليه الحكم ليكومن مصر مخزون دائم خلال فترة كورونا 6 أشهر والمخزون يمكن الدولة توفير المنتجات الزراعية، وتمكين الدولة للتحكم الأسعار، وعدم احتكار السلع لدى التجار

واستطرد: "قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن المصري وأي قانون تصدره الحكومة يستهدف مصالح المواطنين"، موضحاً "لدينا مبدأ المرونة في التعامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين".

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء.