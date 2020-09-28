انت الان تتابع تفاصيل خبر التربية والتعليم تعلن رسمياً ضوابط الدراسة في العام الدراسي الجديد “نظام الدراسة والمناهج وأعمال السنة والدروس” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان اليوم عن ضوابط الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020| 2021، كما أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل أيام الحضور إلى المدرسة لجميع المراحل التعليمية وكذلك المصروفات الدراسية، والدروس الخصوصية.

ضوابط الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020| 2021

وتخفيفاً على متابعي مصر فايف، وتقديم خدمة متكاملة، ننشر من خلال هذه الصفحة جميع المعلومات اللازمة حول تفاصيل العام الدراسي الجديد.

ولمعرفة تفاصيل الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية من خلال هذا الرابط.

كما يمكنكم الإضطلاع على تفاصيل المصروفات المدرسية للعام والأزهر بجميع المراحل التعليمية من هنا.

وحول أيام الحضور للحضانة والمرحلة الإبتدائيىة والإعدادية والثانوية من هنا.

أما ضوابط الدراسة في العام الدراسي الجديد والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي فجاءت على النحو التالي:

أولاً| دراسة المواد الأساسية” الداخلة في المجموع” ستكون من خلال القنوات التعليمية.

ثانياً| الحضور في المدرسة سيكون للأنشطة والتطبيقات العملية والمواد التي لا تضاف إلى المجموع.

ثالثاً| أيام الحضور لن تقل عن يومين.

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رابعاً| المنهج الدراسي سيتم تدريسة بالكامل وتويعه على الـ14 أسبوع “مدة الترم الأول”.

خامساً| يوجد منصات أخرى للدروس الخصوصية مجاناً، ومنها من يعمل بمقابل.

سادساً| سيتم إتاحة تطبيق “اسأل المدرس” للإجابة عن الأسئلة.

سابعاً| المدرسة للتقيم والأنشطة، والدراسة من خلال متابعة القنوات التعليمية والمنصات الأخرى.

ثامناً| أعمال السنة تحسب هذا العام من خلال الأبحاث ومجموعة من الإختبارات.

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