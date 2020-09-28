وعلق موسى: "مواطن شريف راح لبهجت صابر وهو قاعد فى نيويورك بياكل، وراح قام بالواجب وزيادة مع الخائن، وأنا بقول له تسلم إيدك بتشفى غليل ملايين، أنت إيديك تتلف فى حرير، بهجت اتلسوع ولازم يكشف على ودانه، ده أكبر قفا فى التاريخ".
وتابع: "بهجت صابر، فى 2016 أثناء وجودى في نيويورك كان بيدور عليا، وكان جاى الفندق عشان يقتلنى وأنا بقول الحكاية دى لأول مرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. بهجت صابر يتعرض للضرب بالقفا على الهواء .. وأحمد موسى : اتلسوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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