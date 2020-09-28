الأربعاء .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض أحياء الجيزة

وجاء ببيان الهيئة أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطى مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم، والتى تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة.

الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (حى بولاق الدكرور– أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.