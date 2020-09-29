فيديو| للمرة الثانية .. جابر القرموطى يستضيف فيروس كورونا على الهواء

وتضمن اللقاء مداخلة هاتفية مفترضة لفيروس كورونا مع القرموطى، ببرنامجه "الكلام على إيه"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين. وعلق القرموطى: "كورونا طالب مداخلة إحنا جبنا سيرة القط جه ينط، هات المداخلة خلينا نثبته بكلمتين"، وقال الفيروس: "ينفع ياعم جابر، أنا زعلان، هى الأعداد بتقل بمزاجى القصة بس مش عارف أطول الناس، الناس كلها فى الساحل، هاجبلهم صحة منين". وأضاف : "أنا أول واحد بيسترزق بين الناس اللى قالعين الكمامات فى المولات"، ليرد القرموطى: "ربنا يخلصنا منك ومش عايزين نشوفك تانى".

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