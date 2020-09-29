الصحة: أوشكنا على الانتهاء من فحص الأمراض المزمنة لـ 9 ملايين سيدة

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إنه يتم مراجعة بشكل دائم الممارسات التي حدثت في الدول التي زادت فيها الإصابات، وأكثر الدول التي حدث فيها انتكاسة بشأن كورونا، هو التجمع بأعداد كبيرة في أماكن مغلقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادات في فترة الشتاء، والبعض قد يصاب بنزلة برد عادية ويظن أنه مصاب بكورونا، وسيتم تعريف الناس بالفرق بين أعراض كلا الفيروسين.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بنصح الناس اللي عندها أمراض مزمنة، أنها تحصل على لقاح الأنفلونزا العادية في الفترة الحالية، واحنا بنراجع كل اللي بيحصل في العالم وبناخد منه دروس، وبطلب من المواطن المصري المزيد من الإجراءات الاحترازية، ولازم نحافظ على مناعتنا، ومنستهترش بارتداء الماسكات والكمامات، ولابد من التواجد في مناطق جيدة التهوية".

وقالت: "عقدنا اجتماع مع وزير التربية والتعليم وتم وضع خطة عودة الدراسة، وتم الاتفاق على عدم وجود المراحل الدراسية كلها في وقت واحد، ويتم تقليل أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد للحفاظ على التباعد الاجتماعي المطلوب، والاتفاق على الفرق الصحية التي ستتواجد، وتم مراجعة وتدريب كافة المدارس لطرق التعامل مع بدء الدراسة، وزي ما فتحنا الاقتصاد بحظر، نفس الكلام هينطبق على الدراسة".

وتابعت هالة زايد: "يوم الخميس هيكون في موقع لتسجيل قوائم الانتظار بطريقة أكثر راحة للمواطن، الموقع موجود وشغال بس حطينا عليه حاجات أكتر، وتخطينا الـ 500 ألف حالة حتى الآن، وقربنا نخلص 9 مليون سيدة مصابة بأمراض مزمنة وسرطان الثدي، وثبت وجود أورام لسيدات في المراحل الأولى والثانية، وهو وقت مبكر للتغلب عليه".

وأوضحت أن الوزارة تسير بمعدل كبير في الكشف عن الأمراض المزمنة بمعدل يتخطى إلى 300 ألف كشف يوميا، حيث تجوب سيارات التابعة للوزارة لعمل الفحوصات للمواطنين، مشيرة إلى أن مصر حصلت على اعتماد دولي للمعامل المركزية للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما سيعطي مصر الحق في تنظيم البطولات كبطولة كأس العالم اللأندية.