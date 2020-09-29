جمال عبد الناصر يسيطر على تريند تويتر في ذكرى وفاته الـ 50

يسيطر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على التريند المصرى فى ذكرى رحيله الـ 50، وعلى مدار الساعات الماضية حرص عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة، على رثاء الزعيم الراحل الذي ترك أثرا طيبا وشعبية كبيرة في الشعب المصري.

وسرعان ما تصدر عدد من الهاشتاجات قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر تويتر، لتقديم الرثاء في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى ذكرى رحيله الـ50، حيث انتشرت صور الزعيم بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا المختلفة على مدار اليوم لرثاء وتذكير الجميع بإنجازاته مع الفقراء فى ذكراه.

وتمر اليوم ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، الذى رحل عن عالمنا فى يوم 28 سبتمبر من عام 1970، مخلفا وراءه خسارة كبرى شعر بها الشعب المصرى بصفة خاصة، وشعوب العالم العربى والأفريقى بصفة عامة.

قاد الزعيم جمال عبد الناصر حركات التحرر فى مختلف دول العالم، وقدم نموذجا يحتذى به فى الاستقلال والإخلاص للوطن، واستطاع عبد الناصر أن يكون حجر زاوية مهما فى السياسة العربية والعالمية، وكان صاحب مشروع واضح المعالم فى مصر، وفى علاقاتها بأفريقيا والعالم العربى وبقية دول العالم.

ولد جمال عبد الناصر فى 15 يناير 1918، فى حى باكوس الشعبى بالإسكندرية، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، وانتقل فى مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته فى مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية فى قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة فى عام 1937.