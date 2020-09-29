موجز السوشيال .. الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية .. وتعليق ساخر من أحمد عيد

غسيل و مكواه 4 بس .. تعليق ساخر من أحمد عيد على مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربي
نشر الكابتن أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلق فيها على مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى التى تقام الآن، وانتهى الشوط الأول منها بتقدم وادى دجلة بـ 4 أهداف دون رد.
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