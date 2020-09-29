موجز السوشيال .. الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية .. وتعليق ساخر من أحمد عيد

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

غسيل و مكواه 4 بس .. تعليق ساخر من أحمد عيد على مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربي

نشر الكابتن أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلق فيها على مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى التى تقام الآن، وانتهى الشوط الأول منها بتقدم وادى دجلة بـ 4 أهداف دون رد.

فيديو جديد .. رايا أبى راشد تستعرض أناقتها على إنستجرام .. شاهد

نشرت الإعلامية رايا ابى راشد فيديو لها تستعرض فيه أناقتها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية.. لهذا السبب | شاهد

كشف الإعلامى خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن عدم خوض نادى الزمالك أى مبارة رسمية في فترة توقف الأجندة الدولية للاتحاد الدولي.

تقريبا كبرت .. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ 39 .. شاهد

احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى بعيد ميلادها ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .