“اجتماع طارئ وبتعليمات رئاسية” لـ صرف منحة لمدة ثلاثة أشهر لهذه الفئات بدايةً من أكتوبر ومناقشة معايير وآليات الصرف

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محمد سياف - ابو ظبي - تم اليوم عقد اجتماع طارئ بشأن صرف منحة لمدة ثلاثة أشهر والتي وجه بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء الاجتماع من أجل مناقشة آليات التقدم للمنحة والصرف والمعايير والمحددات والشروط.

صرف منحة لمدة ثلاثة أشهر لهذه الفئات بدايةً من أكتوبر

حيث عقدت اليوم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد اجتماعاً طارئاً مع الجهات المختصة لمناقشة وبحث تكليفات الرئيس السيسي من أجل دعم العمالة بمنحة لمدة ثلاثة أشهر بدايةً من أكتوبر المقبل ومروراً بنوفمبر وحتى ديسمبر 2020.

وناقشت وزير التخطيط آليات صرف منحة لمدة ثلاثة أشهر لمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وجاء اجتماع الوزيرة مع وزير القوى العاملة ووزيرة التضامن ومقرر لجنة دعم العمالة المتتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد على تنفيذ توجيهات الرئيس والدولة ودعم المتضررين والتخفيف عنهم بصرف منحة ثابتة لمدة 3 شهور، وللمزيد حول هذه المنحة من خلال تقرير مجلس الوزراء التالي.