وزارة الصحة تعلن بيانها اليومي حول إصابات ووفيات كورونا عن يوم الإثنين 28 سبتمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد منذ قليل عن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات فيروس كورونا عن يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر، وذلك وسط حالة من التراجع المستمر بالإصابات والوفيات وزيادة في حالات التعافي

بيان الصحة حول مصابي ووفيات فيروس كورونا اليوم الإثنين 28 سبتمبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم فقد جاءت آخر تطورات كورونا على النحو التالي:

أولاً| حالات التعافي اليوم وخلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بلغت 506 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات التي شفيت بشكل كامل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغت 95586 حالة حتة الآن.

ثالثاً| تسجيل 115 حالة إصابة جديدة اليوم الإثنين 28 سبتمبر.

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رابعاً| إجمالي الحالات التي أصيب بكورونا حتى الآن ومنذ بداية أزمة كورونا، بلغت 102955 حالة حتى اليوم.

خامساً| تسجيل 18 حالة وفاة اليوم.

سادساً| إجمالي الوفيات بفيروس كورونا حتى اليوم بلغت 5901 حالة.