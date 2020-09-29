الأوقاف تعلن موعد الدورة السابعة لتأهيل الأئمة الجدد

تنطلق، يوم الأحد، الموافق 4 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة السابعة، المستوى الأول، لتأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا، للعام المالى 2020 / 2021م"، بمقر الإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية.





وذكرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمى، الثلاثاء، أن ذلك يأتى ذلك، في إطار خطة الوزارة ومنهجها فى تجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة. كما يقوم على تدريب وتأهيل الأئمة الجدد، نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين. يذكر أنه ضمن الكتب المقررة دراستها بالدورة، كتابى: "قواعد الفقه الكلية".

"مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة للتحميل". وتضم الدورة الأسماء الآتية:

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