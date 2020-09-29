مصطفى محمد مطلوب فى الدورى الإسبانى

وقالت الصحيفة، إن مهاجم الزمالك صرح برغبته فى الرحيل، إلى أحد الدوريات الأوربية.

وأضافت: رايو فايكانو يعمل على حسم ثلاث صفقات قبل أسبوع من انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، وهى: ظهير أيسر، جناح ومهاجم صريح، وقد وضع فى خطته التعاقد مع مصطفى محمد، لدعم مركز المهاجم.

وأكدت الصحفية، أن فكرة اللعب فى إسبانيا تثير اهتمام اللاعب الشاب، وأبرزت ما قدمه مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما، بعد تسجيله أربعة أهداف ليصبح هداف البطولة التى تُوج بها منتخب مصر الأولمبى.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن رايو فايكانو، ليس لديه أزمة فى ضم لاعبين أجانب، ولديه مركز شاغر فيما يتعلق بعدد اللاعبين من خارج دول الاتحاد الأوروبى، ومن الممكن أن يكون مكان مهاجم المنتخب الأولمبى.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن رغبة العديد من أندية أوروبا فى التعاقد مع مصطفى محمد، على غرار كبار الدورى التركى فنربخشة وجالطة سراى.