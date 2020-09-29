باتشيكو فى أول تصريح له بعد تدريب الزمالك : هدفنا دورى أبطال إفريقيا

عبر جيمى باتشيكو ، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالزمالك، عن شعوره بالفخر والسعادة لعودته مجددا لتدريب فريق الكرة الأو بالنادىل، قائلا عقب مراسم توقيعه مع القلعة البيضاء، إنه جزءًا من أسرة الزمالك.





وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد اتفق مع باتشيكو لتولى المهمة الفنية للقلعة البيضاء، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون بعد رحيل الأخير لتدريب التعاون السعودى. وقال باتشيكو فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "مرت سنوات على رحيلى من نادى الزمالك، وفيه أصدقاء جيدين لى". وتابع: "أشكر مرتضى منصور وإدارة الزمالك وجماهيره على إعطائى الفرصة مرة أخرى". وعبر عن رأيه فى مجموعة اللاعبين الحاليين معه، قائلا: "أول مرة لى مع الزمالك كان معى مجموعة جيدة، وهذه المرة مجموعة ممتازة، هدفى مع الزمالك هو تحقيق بطولة دورى أبطال إفريقيا".

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