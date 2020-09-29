إطلاق اسم "أبو حديد" على حديقة ميدان العباسية

أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إطلاق أسم الراحل اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على حديقة ميدان العباسية، تقديرًا ووفاءً له ولأسرته، مؤكدا أن الراحل اعطي لعمله ولوطنه الكثير وكان مثالا للخلق الرفيع والتفاني في العمل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم ٣٥٠ من عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذي شهده المحافظ صباح اليوم مستهلًا الحفل بالوقوف دقيقه حداد علي روح رئيس الهيئة الراحل.

محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أول معرض لبيع المستلزمات الدراسية والمنزلية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس، الذي سيبدأ يوم الجمعة 2 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر".

وأشار محافظ القاهرة أن المعرض سيشمل أنشطة فنية وثقافية، تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما سيضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال.

وتبدأ فاعليات المعرض الذي سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة، في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كبيرة على كافة المنتجات التي تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق، حيث سيقدم المعرض عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .

إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية ( الخيامية والحلي ) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز، بالإضافة إلى نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائري المعرض مسرحية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.