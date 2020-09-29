نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق اسم "أبو حديد" على حديقة ميدان العباسية في المقال التالي
جاء ذلك خلال حفل تكريم ٣٥٠ من عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذي شهده المحافظ صباح اليوم مستهلًا الحفل بالوقوف دقيقه حداد علي روح رئيس الهيئة الراحل.
محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أول معرض لبيع المستلزمات الدراسية والمنزلية
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس، الذي سيبدأ يوم الجمعة 2 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر".
وأشار محافظ القاهرة أن المعرض سيشمل أنشطة فنية وثقافية، تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما سيضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال.
وتبدأ فاعليات المعرض الذي سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة، في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كبيرة على كافة المنتجات التي تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق، حيث سيقدم المعرض عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .
إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية ( الخيامية والحلي ) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز، بالإضافة إلى نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائري المعرض مسرحية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض في مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.
يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.
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