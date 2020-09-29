قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يفتش فى نكبات وعثرات دول العالم العربى والإسلامى يجد أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور فى فلكها من الخونة والعملاء والمنتفعين العامل المشترك فى هذه النكبات والعثرات.





وأكد جمعة فى بيان نشرته وزارة الأوقاف على موقعها الرسمى، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان عامل مشترك وأصيل فى زعزعة استقرار العالم العربى والإسلامى والعمل على هدم دولة، وأنه يجب التعاون على استئصال شأفة الجماعة فكرا وتنظيما، إذ تكمن الجماعة وتنخر عناصرها فى جسد الوطن كالسوس وتنهش فيه كالقَرَدة، تحينا للحظات الانقضاض عليه أو مساعدة الأعداء للانقضاض عليه عمالة وخيانة للدين والوطن والأهل. وأشار وزير الأوقاف إلى أن العمل على دعم الدولة الوطنية فى مواجهة الفوضى والإرهاب والهدم واجب وطنى وشرعى، وأنه على كل مواطن شريف واجب وطنى فى مواجهة قوى الشر والظلام، وكشف عناصرها العميلة والخائنة والمأجورة، مضيفا: "علينا جميعا واجبا فى نشر الوعى الصحيح وتحصين مجتمعاتنا من زيف وخداع وأكاذيب تلك الجماعات الإرهابية العميلة الخائنة المأجورة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: الإخوان عامل مشترك فى زعزعة استقرار العالمين العربى والإسلامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.