اليوم.. مصر للطيران تسير 42 رحلة لنقل حوالى 4900 راكب

وأعلنت الشركة، فى بيان، الإثنين، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، وباريس، وروما، وفرانكفورت، ولندن، وميلانو، وفيينا، وإسطنبول، وأديس أبابا، ودار السلام، والخرطوم، والشارقة، وإربيل، وبيروت، وتونس، والبحرين، والرياض، والمدينة المنورة، ولاجوس، وموسكو.

بالإضافة إلى 3 رحلات جوية إلى دبى، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبى، والدمام، وجدة، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، وأسوان، وطابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب.