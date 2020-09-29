سفير المجر: شركات بلادنا ترغب في تعزيز التعاون مع مصر بقطاع الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اوندراش ايمرا كوفاشي سفير المجر لدى مصر، والذي تولي عمله منذ اسبوعين وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات المجرية المتخصصة فى مجال الكهرباء.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمجر مرحبًا بالتعاون مع الشركات المجرية موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات المجرية فى هذا الصدد .

وأكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال العديد من الإجراءات التى تشجع الإستثمار على أرض مصر مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص ومنها آلية Auction والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.

ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة.

وأشاد سفير المجر بالقاهرة بالعلاقات لمتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأشاد بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات المجرية مشيدًا بالخبرات والنجاحات التى حققتها العديد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء ، مؤكدًا على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

وأبدى الدكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات المجرية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك المساهمة فى مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

إضافة إلى التعاون فى تحديث وتطوير شبكات الكهرباء والعدادات الذكية مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالاضافة الى مراكز البيانات و طرق الاتصال الخاصة بها بالإضافة إلى أنه تم تركيب حوالى 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع .

كما رحب الوزير بالتعاون مع المجر أيضًا فى مجال التدريب من خلال عدد من البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإدارى فى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة أو النووية أو التقليدية .

وفى نهاية اللقاء وجه سفير المجر الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لزيارة المجر والتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا بها.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر والمجر خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة للمجر في مجال تخطيط الشبكات.

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.