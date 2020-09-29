الكهرباء: 600 مليون جنيه لتطوير القطاع بكفر الشيخ

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وفى هذا الصدد، أوضح الوزير أن نطاق قطاع كفر الشيخ هو أحد القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ويبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 17 هندسة شاملة 132 قرية إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1,1 مليون مشترك، منهم 652 ألف مشترك على مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 600 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالي:

· تم استحداث 70 مقر شبكات بدءًا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات، وتم توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقرات.

إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 88 لوحة حتى تاريخه.

إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 4798.09 كم حتى تاريخه.

إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط 2338.75 كم حتى تاريخه.

إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 8710.26 كم حتى تاريخه.

إجمالي طول الكابلات جهد منخفض 549.51 كم حتى تاريخه.

إجمالي عدد المحولات 5597 محول بإجمالي قدرة 1506.116 م. ف. ا حتى تاريخه.



تمت إضافة 64.02 كم كابلات جهد متوسط، 1.98 كم جهد هوائى جهد متوسط، 1.21 كم كابلات جهد منخفض، 2.19 كم هوائى جهد منخفض، و16 محولا بقدرة 11.226 م. ف. ا، و1 لوحة توزيع خلال شهر يونيو 2020.

بلغ إجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ 23 مليون جنيه.

إجمالى المنفذ من مشروعات غير المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ 116 مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.



وبلغت قيمة محاضر الضبطية القضائية التى تم تحريرها خلال شهر يونيو 2020 بقطاع كفر الشيخ حوالى 5 ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع كفر الشيخ يضم هندسات كل من كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ قرى شرق، وكفر الشيخ قرى غرب، ودسوق مدينة، قرى دسوق جنوب، قرى دسوق شمال، سيدى سالم مدينة، سيدى سالم قرى، بلطيم، برج البرلس، مطوبس، قلين، فوة، بيلا، الحامول مدينة، الحامول قرى، والرياض.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وشدد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.