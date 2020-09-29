نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم لقاءً افتراضيًّا حول "تأسيس كراسي اليونسكو في الجامعات المصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة اللقاءالاستشاري الافتراضي حول "تأسيس كراسي اليونسكو فى الجامعات المصرية لدعم خطة مصر2030 للتنمية المستدامة" خلال الفترة من 24 حتى 28 سبتمبر الجاري، بحضور د.غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ود.هالة على الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.



تناول اللقاء أهمية كراسي اليونسكو، ودورها في إقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبناء قدراتها، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل بين الجامعات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية عبر تبادل المعرفة والعمل التعاوني.



يذكر أن كراسي اليونسكو هي برنامج تم إنشاؤه 1992 بهدف تقوية قدرات التعليم العالي، وتبادل المعارف والتواصل بين الجامعات، ويتضمن شبكات تغطية لجميع اختصاصات اليونسكو، كالتعليم والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافة والاتصال، بهدف تعزيز التقدم العلمي، ونقل المعرفة من خلال تسهيل الاطلاع على خبرات الأشخاص المتميزين في التخصصات الهامة، إضافة الى مساعدة الدول في دعم قدراتها البحثية والتدريبية.