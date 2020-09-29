نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع المياه عن مصر الجديدة وألماظة و11 منطقة بالقاهرة لهذا السبب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون– منشية البكري– الماظة- أرض الجولف – أسما فهمي – عمارات المدفعية– بعض مناطق مصر الجديدة – بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس – الواحة – الكيلو 4.5 – صقر قريش – الحي العاشر)، وذلك نظرأ لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه مسطرد بالإضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة
وتؤكدالشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى
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