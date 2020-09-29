نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان: مناقشة سبل مواجهة التحرش خلال فعاليات "تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان" في المقال التالي
جاءت فعاليات الدورة التدريبية فى يومها الثاني لإلقاء الضوء حول عدد من الموضوعات ومنها دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة التحرش وأهمية التطوع للعمل في المناطق العشوائية واهمية تأهيل الشباب،وكذلك مناقشة أهداف حملة لأنى رجل التى تدعم المساواة بين الرجل والمرأه بالإضافة إلى الحديث عن مناهضة العنف.
وعقدت الفعاليات بمشاركة المجلس القومى للمرأة حيث تحدثت خلال الورشة التدريبية ا.د ميادة منصور الأستاذ المساعد بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة حيث ألقت الضوء على أهمية دعم الشباب وأهمية التدريب على المهارات التى تكسب الشباب وعى بقضايا المجتمع، هذا إلى جانب مناقشة موضوع التحرش وسبل مواجهته من خلال التعليم والرقابة الأسرية والاهتمام بالسلوك الايجابى للأفراد والشباب، إلى جانب مناقشة دور الحملات التى ينظمها المجلس القومى للمرأة وإمكانية مشاركة الشباب فيها.
كما أعرب المشاركون في الورشة التدريبية عن أهمية فكرة تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان وأشادوا به وبدعم قيادات الجامعة له مؤكدين أن هذا البرنامج يعد ميزة للمجتمعات العشوائية نظرًا لما يشمله من مشاركة العديد من الجهات لدعم الشباب والمجتمعات العشوائية.
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