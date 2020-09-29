مدبولى يطلع على بعض منتجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى الزراعية

رافق رئيس الوزراء فى جولته وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الرى.

وخلال الزيارة، أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن مركز التدريب على رعاية الحيوان والذى يضم قسما للتلقيح الصناعى، يهدف إلى رفع مهارات المتدربين، وتوفير فرص عمل جديدة عن طريق تدريب الكوادر على عمليات التلقيح الصناعى، لزيادة تحسين إنتاجية الحيوانات من اللبن واللحم، وتحسين أداء مزارع الألبان القائمة.

وأوضح الوزير أنه تم تدريب كوادر هذا المركز من الباحثين من حملة الدكتوراة بكندا وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وأن المركز يعمل به 8 من الباحثين الحاصلين على الدكتوراة، و5 أساتذة متفرغين، و12 عاملا فنيا زراعيا.

وفيما يتعلق بالدورات التدريبية التى يقدمها المركز، وفقا لما عرضه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،، فإنها تتمثل فى دورات التلقيح الصناعى فى حيوانات المزرعة، ونقل الأجنة فى الأبقار والجاموس والأغنام، والاخصاب خارج الرحم، والحقن المجهرى، والوراثة الجزيئية.

كما تم التطرق إلى النشاط الخدمى للمركز، المتمثل فى إنتاج حوالى 251111 جرعة سائل منوى مجمد بقرى "هولشتين، براون، سيمنتال، وجاموسى"، يتم توزيعها على الملقحين الصناعيين والمربين لتحسين إنتاجية الأبقار المحلية والجاموس المصرى، كما يحلل المركز ألبان المزارع المتخصصة لتحديد الأمراض التى تصيب الضرع قبل حدوثها وكذلك يتم عمل التحليل الكيماوى لألبان "دهن – بروتين" وغيرها، وكذلك التحليل البكتيرى، علاوة على قيام المركز بتحليل عينات الأعلاف بمزارع الألبان والدواجن والأسماك.

وأوضح نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفئات المستهدفة من التدريب تضم المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، وخريجى المدارس الزراعية، وطلاب الجامعات المختلفة، والمستثمرين فى مجال الإنتاج الحيوانى و المربى الصغير.

وخلال الزيارة، تعرف رئيس الوزراء ومرافقوه على بعض منتجات محطة البحوث الزراعية وإدارة إنتاج التقاوى بسخا، وفى هذا الصدد أشار وزير الزراعة إلى أن أنشطة المحطة تتمثل فى الأنشطة البحثية؛ حيث تمثل المحطة 25% من حجم الأعمال البحثية لـ55 قسما تابعة لـ 12 معهدا ومعملا مركزيا لكافة المحاصيل، لافتا إلى الأنشطة التدريبية والإرشادية، التى يتم من خلالها تدريب طلاب وخريجى كليات الزراعة بكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وقال إنه يتم تدريب وصقل مهارات المهندسين الزراعيين لكل التخصصات على مستوى الجمهورية، إلى جانب اشتراك باحثى المحطة فى الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بالأنشطة الإنتاجية، أوضح وزير الزراعة أن المحطة هى المنوطة بإنتاج كل تقاوى الأساس لكل المحاصيل على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سليمان، مسئول الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن محطة البحوث الزراعية بسخا تضم عددا من البرامج القومية لبحوث المحاصيل، مثل البرنامج القومى لبحوث الأرز، والبرنامج القومى لبحوث الذرة الشامية، والقمح، وغيرها من المحاصيل المهمة، إلى جانب معهد بحوث القطن.

وأوضح أن مربى النباتات من الباحثين بالمحطة البحثية ينتجون النباتات داخل المزرعة البحثية التى تبلغ مساحتها 1500 فدان، لافتا إلى أن هناك عدة مراحل لتقييم التقاوى المنتجة قبل أن تصل إلى المزارع والفلاح المصرى.

وفى ضوء ذلك، أوضح أن التقييم يرتكز على عدة عوامل، منها مدة مقاومة التقاوى للأمراض والحشائش والجفاف، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون التقاوى ذات إنتاجية عالية للفدان.

كما أن من بين هذه العوامل مدى قدرتها على توفير مياه الرى، عن طريق تقليل تواجد المحصول فى الأرض ونضجه فى وقت أقل مما هو معتاد وبجودة عالية، مما يعمل على توفير مياه الرى بنسبة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 40%.

ولفت إلى الدور المهم الذى يقوم به الباحثون فى المحطة فى الإشراف على كل مراحل زراعة المحاصيل بالمحافظة، بما يشمل فى ذلك تقديم الإرشادات والتوعية للمزارعين لتجنب الوقوع فى الخطأ أثناء عملية الزراعة.