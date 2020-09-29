تشاد تكرم شركة المقاولون العرب لدورها فى دعم المدارس التشادية

وقال المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن السيدة الأولى هندة ديبى اتنو حرم رئيس الجمهورية التشادية، منحت الشركة شهادة شكر وتقدير، موضحا أن الشركة ساهمت ضمن عدد من المؤسسات بمقاعد ومستلزمات دراسية لتوزيعها على المدارس فى جميع أقاليم البلاد، وتم تسليم تلك المستلزمات الدراسية لوزارة التربية الوطنية بمقر حاكم مدينة (انجامينا) بحضور السيدة الأولى - رئيس مؤسسة القلب الكبير- ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة.

وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشروعات منها إنشاء مبنى وزارة الخارجية والتكامل الإفريقى بقيمة تصل إلى 69 مليون يورو وهو عبارة عن برجين يتكون البرج من 7 طوابق بالإضافة إلى 4 قاعات كبرى وعدد من المبانى الخدمية.

يذكر أن المقاولون العرب تنفذ مشروع فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة (انجامينا) والمكون من كليتى الطب البيطرى والزراعة بقيمة تصل إلى 29 مليون دولار، وكذلك يجرى حالياً تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق جلندنج – بونجور بطول 83 كم بقيمة تعاقدية تصل إلى 52 مليون يورو.