سفير مصر فى كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء على شرف بان كى مون

نظم حازم فهمى سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، حفل غداء على شرف "بان كى مون" الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بحضور عميد السلك الدبلوماسى الأجنبى بكوريا والسفراء الأفارقة بدار سكن بعثة مصر لدى كوريا الجنوبية.





وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لسفراء المجموعة الإفريقية مع كبار الشخصيات الكورية المؤثرة فى مختلف المجالات.

وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات الدولية، وعلى رأسها تداعيات تطورات العلاقات الدولية على العمل الدبلوماسى فى الإطار مُتعدد الأطراف، وجهود تحقيق التنمية المُستدامة على المستوى الدولى وخاصة فى مجال مكافحة تغير المناخ، ومبادرات عالم ما بعد كورونا بشأن الاقتصاد الرقمى والنمو الأخضر، والأثار السلبية للإرهاب على جهود التنمية.

وفى هذا السياق، ذكر "بان كى مون" أنه من واقع خبرته الدولية الممتدة فإن المجموعة الإفريقية فى إطار الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف تُعد من أكثر المجموعات الإقليمية تماسكًا وفعالية، وأنه يعول عليها كثيرا للإسهام فى تفعيل وتنفيذ الإتفاقيات الدولية فى الإطار مُتعدد الأطراف وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كى مون" يرأس حاليا، أو يشارك فى رئاسة، حوالى عشرين منظمة دولية منها المبادرة الدولية للنمو الأخضر، ومؤسسة بان كى مون للتنمية المستدامة، ونادى رؤساء الدول السابقين، ولجنة الأخلاق التابعة للجنة الأولمبية، ومنتدى بواو الاقتصادى والذى يُعد بمثابة النسخة الآسيوية من منتدى دافوس الاقتصادى.