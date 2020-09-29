رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة

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وخلال الاجتماع قال زكي إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي وفعال، منوهًا إلى أنه ستتوالى الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري وسيتم العرض بنتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس إن طموحنا يتمثل في الوصول بالمنطقة ضمن مصاف المناطق العالمية لتحقيق منافسة قوية، وهو ما نستهدفه في الخطة الخمسية 2025 والتي تركز على قطاعات محددة سيكون كل قطاع منها لديه حوافز محددة تستطيع أن تجذب رؤوس الأموال للاستثمار لدينا.
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