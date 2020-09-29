نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عاملًا مصريًا غادروا الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 502 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.



وقد بلغت المستحقات 833 ألفا و017 دولارًا،أى ما يعادل 13 مليونا و203 ألاف و330 جنيها مصريا تقريبا وذلك قيمة القائمة الحادية عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن.



وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.



وفيما يلي أسماء المستحقين:



تعيين 604 شباب.. وتحرير 140 محضر مخالفة لقانون العمل بالمنيا



أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 604 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1943 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب.



وأوضح وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال أغسطس الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 441 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 21 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 150 محضرًا سلامة وصحة مهنية و17 حالة غلق إداري و7 ندوات توعية ، فضلًا عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.



أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1021 منشأة يعمل بها 1222 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 140 محضر مخالفة قانون العمل ، كما تم تلقى 24 شكوى عمالية تم تسوية 11 شكوى منها، وإحالة 10 شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين ، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.



وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضرًا للمنشآت المخالفة.

