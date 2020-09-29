فيديو.. الأوقاف توزع 13 طن لحوم أضاحى فى 4 محافظات

وبينت الوزارة، أن أعمال التوزيع تمت بواقع 4 أطنان لمحافظتى الشرقية، والإسماعيلية، و3 أطنان لمحافظة دمياط، وطنين لمحافظة بور سعيد.

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 854 ألف كيلو.

وشددت وزارة الأوقاف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين خلال عملية التوزيع، مشددة على عدم تصوير أحد أثناء العملية.