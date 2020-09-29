مدبولى يوجه بإقامة مشروعات صغيرة للشباب لإنتاج الكهرباء بكفر الشيخ

وخلال جولته التفقدية بالمحطة، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن عدد محطات المعالجة بالمحافظة يبلغ 22 محطة بطاقة تصميمية 300 ألف م3/يوم، بينما تصل طاقتها الفعلية إلى 260 ألف م3/يوم، ومحطات الرفع 123محطة، وتصل نسبة تغطية الخدمة بالمحافظة إلى 35 % تغطى 12مدينة و81 قرية.

وحول محطة معالجة الصرف الصحى بسخا التى يتفقدها رئيس الوزراء والوفد المرافق له، اليوم، نوه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن مساحة المحطة تبلغ 57 فدانا، وتخدم مدينة كفر الشيخ و6 قرى تابعة، وعدد المستفيدين منها يصل إلى 900 ألف نسمة، وطاقتها الاستيعابية 95 ألف م3/يوم وتعمل حالياً بقدرة 74 ألف م3/يوم.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ وشركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة وإحدى الشركات العاملة فى القطاع الخاص، وذلك لتعظيم الاستفادة من المياه بأنواعها المختلفة دون تحمل الدولة أية أعباء مالية، وتضمن بروتوكول التعاون عدة أوجه، منها تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

كما تشمل التجارب استخدام المياه الرمادية فى رى المسطحات الخضراء والأشجار المثمرة فى الأماكن القريبة من المساجد، لتوفير ما يقرب من نصف مليار م3 من المياه كانت تمثل ضغطاً على محطات الصرف.

وخلال تفقده محطة المعالجة، أطلع مسئولو المحطة رئيس الوزراء على ما يتم فى محطة إنتاج البيوجاز من نواتج الصرف الصحى، حيث تم تشغيل الوحدة رقم 1 على الشبكة بقدرة (1) ميجاوات/يوم، وجار التشغيل التجريبى للوحدة رقم 2 ، والذى ينتج من الحمأة، وهى تعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه خلال الجولة على تجربة جديدة تمت بمحطة مياه فوة، لإزالة الأمونيا والمواد العضوية فى محطة مياه فوة، حيث تعتمد التجربة على إذابة كميات محدودة من الفحم النشط يحددها المعمل، حيث يتميز الفحم بالقدرة على التخلص من الطعم والرائحة التى تحدث بسبب التركيز العالى للأمونيا فى المياه العكرة.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الجولة بالعمل على استغلال الأراضى المحيطة بمحطة المعالجة لزيادة كمية الكهرباء المنتجة من العمليات التى تتم فى المحطة وخاصة أنه يمكن زيادة الكمية المنتجة من 2 ميجا حاليا إلى 24 ميجا.

كما وجه بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة للشباب لإنتاج الكهرباء من البيوحاز من نواتج الصرف الصحى، ولا سيما أنها لا تتكلف أكثر من 15 ألف جنيه للمشروع الواحد، إلى جانب العمل على تسويق هذه المشروعات، والتنسيق مع المحافظ لإعداد تصور متكامل لهذه المشروعات وتكاليفها تمهيداً لأخذ الموافقات اللازمة لها.