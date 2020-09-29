مرصد الأزهر: دول غرب إفريقيا حققت انتصارا كبيرا على الجماعات الإرهابية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه على الرغم من عمليات القتل الوحشية التى ارتكبتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية فى منطقة غرب إفريقيا، فإن القوات الحكومية أحرزت تقدمًا كبيرًا فى حربها ضد الجماعات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة، واستطاعت أن تستعيد مساحات واسعة من الأراضى التى كانت تقبع تحت سيطرة "بوكو حرام"، مما ساهم فى استسلام مزيد من مقاتليها.





وأوضح المرصد، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن العمل العسكرى الدؤوب لدول المنطقة والعزم على اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه، كان أحد الأسباب الرئيسية التى عرقلت وصول الجماعة إلى الإمدادات المهمة، وأوقع خسائر نفسية فى ‏صفوف مقاتليها، وزاد من سوء الأحوال المعيشية للإرهابيين فى المناطق المتضررة، وهو ما ‏شجّع المتطرفين على الانسحاب من الجماعة‎.

وأكد المرصد ضرورة مد يد العون للعائدين من جماعة “بوكو حرام" الإرهابية؛ لإحلال السلم والأمان فى المنطقة، وضرورة أن تكون هناك خطوة ملموسة على أرض الواقع تتمثل في إعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع، وذلك فيما يُسمى بعملية "الممر الآمن"، وتقديم كافة الخدمات والإرشادات الاجتماعية والنفسية والدينية.

كان المتحدث باسم الجيش النيجيرى "جون ايننيتشى"، أعلن أمس، استسلام 13 من مقاتلى جماعة "بوكو حرام" الإرهابية فى عملية أمنية للجيش النيجيرى كانت تهدف إلى تطهير بقايا الجماعة فى شمال شرق البلاد، مضيفًا أن 17 امرأة وطفلا من عائلات المقاتلين استسلموا أيضًا فى نفس العملية التى نفذت فى إقليم "بورنو".

جدير بالذكر أنه قد استسلم فى يونيو الماضى عدد كبير من أعضاء "بوكو حرام" منهم قادة ومسؤولون، للقوات الحكومية شمال شرق نيجيريا نتيجة للعمليات طويلة الأمد، وأن نحو 200 مقاتل كاميرونى من "بوكو حرام" استسلموا لسلطات بلادهم العام الماضى إثر انشقاقهم عن التنظيم المتمرد.