وزير الري يستقبل سفير المجر الجديد

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أندراس كوفاكس سفير دولة المجر الجديد في إطار زيارات التعارف التي يقوم بها للوزراء وكبار المسئولين ، وتناول اللقاء العلاقات المصريه المجريه المتميزه بوجه عام لاسيما في مجال الموارد المائية والرى.

كما تناول اللقاء الاشاره الي أسبوع القاهره للمياه وتم توجيه الدعوة لدولة المجر للمشاركة في عدد من الجلسات الفنيه من خلال المشاركه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.