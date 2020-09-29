نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ يطالب المحافظين بالإسراع في إنشاء مشروعات "الأسمرات" في عواصم المحافظات في المقال التالي
وأشاد "رسلان " فى بيان له اصدره اليوم أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها مطالبا من المحافظين فى تنفيذ التكليفات الخاصة بسرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة خاصة ان الدكتور مصطفى مدبولى أكد سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.
وقال النائب طارق رسلان ان محافظة مثل محافظة قنا تحتاج الى عدد كبير من مثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى لم تشهدها مصر الا فى عهد الرئيس السيسى معربا عن ثقته التامة فى قدرة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تنفيذ التكليفات الرئاسة لانشاء مشروع إسكان "الاسمرات" بعاصمة قنا.
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