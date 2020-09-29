عضو بالشيوخ يطالب بتوثيق جريمة تعريض الأطفال للخطر فى أحداث عنف الإخوان

وأكد توفيق أن المشاهد التى تم تداولها خلال الأيام الماضية لأحداث عنف وتخريب فى عدد من القرى والمحافظات كانت تضم عددا ليس بالقليل من الأطفال بما يشير إلى أن الجماعة لديها مخطط لدفع الأطفال الى المواجهة واستثمار هذه المواجهة سياسيا فيما بعد.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن كل المواثيق الدولية لحقوق الطفل تجرم مشاركة الأطفال فى أى عمل سياسى ويعتبر هذا أمرا محظورا على أى منظمة تمارس العمل السياسى.
وأشار توفيق إلى ضرورة قيام الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات بتوثيق هذه الجرائم وعرضها أمام العالم كله لكشف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية وعدم احترامها لحقوق أى فئة فى المجتمع.
ولفت توفيق إلى أن الجماعة لها تاريخ فى استغلال الاطفال سياسيا، إذ سبق أن نفذت نفس الأمر خلال اعتصام رابعة وتقدم وقتها المجلس القومى لحقوق الطفل ببلاغ للاجهزة المعنية لوقف هذه الانتهاكات، ثم كررتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
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