الأوقاف: توزيع 104 أطنان لحوم أضاحى الأسبوع المقبل

ومن المقرر توزيع 104 أطنان على 25 محافظة، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى هذا الأسبوع 970 طنًا.

وشددت وزارة الأوقاف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين خلال عملية التوزيع، مشددة على عدم تصوير أحد أثناء العملية.