ومن المقرر توزيع 104 أطنان على 25 محافظة، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى هذا الأسبوع 970 طنًا.
وشددت وزارة الأوقاف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التوزيع.
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين خلال عملية التوزيع، مشددة على عدم تصوير أحد أثناء العملية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: توزيع 104 أطنان لحوم أضاحى الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.