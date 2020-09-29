وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ طريق ربط كفر الشيخ ودسوق المزدوج يوليو 2021

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، والتى يبلغ طولها 10كم، وذلك خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، بمرافقة عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه.





وخلال الزيارة، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحا أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 48%، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2021، مضيفا أنه تم التوجيه أمس بإضافة 500 م للطريق، بما يسمح باستكمال الطريق الذى ينتهى عند أرض زراعية ، وذلك للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالطريق وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، لسرعة دخول هذا الطريق المهم الخدمة، إذ أنه يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، ويُعد محورا حيويا.

وقدم اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال الجولة وصفا للمشروع، موضحا فى هذا الصدد أنه عبارة عن إنشاء طريق مزدوج جديد بعرض 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، كما يشمل إنشاء 13 كوبرى علوى لإلغاء التقاطعات، وفى الوقت نفسه يتم فى هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.

وأضاف رئيس الهيئة أن عملية تنفيذ هذا المشروع تهدف إلى ربط مدينة كفر الشيخ بمدينة دسوق بطريق حر جديد، كبديل للطريق الحالى ضمن المحور العرضى المتكامل "المحلة/كفر الشيخ/ دسوق/ دمنهور/ حوش عيسى/ الطريق الصحراوى" بطول إجمالى 170 كم، وذلك لتسهيل الربط والحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات هى "الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة"، مما يقلل من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المرورى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، من أجل رفع كفاءة الطرق المحلية فى 12 محافظة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، ويخص محافطة كفر الشيخ مبلغ 210 ملايين جنيه؛ لتنفيذ 20 طريقا تربط القرى بالمدن بطول 92 كيلو مترا، وتعدت نسبة التنفيذ بها 50% .

كما يجرى حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتنفيذ أعمال رصف طرق ضمن خطة العام المالى الحالى بتكلفة قدرها 5.5 مليار جنيه، ويخص محافظة كفر الشيخ 251 مليون جنيه لرفع كفاءة حوالى 200 كيلو متر.