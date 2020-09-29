بنظام المظاريف المغلقة.. مزايدة عالمية لتطوير الصوت والضوء بالهرم

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة "فنى/ مالى" لعملية تطوير والمشاركة فى الإدارة لمنطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.





ويأتى هذا فى إطار الحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائرى منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى مصر بصفة عامة، وزيادة عوائد الدولة مستقبلا كنتيجة لذلك من خلال تطوير الخدمات باعتبار ذلك المعلم من عجائب الدنيا السبع، ويجب أن ترتقى الخدمات به إلى مستوى عالمى لوضعه فى مكانه الطبيعى. ويشمل الطرح "كبائن تشغيل العروض، برج الليزر والبروجيكتور، أجهزة بروجيكتور، أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض، أجهزة، ومؤثرات صوتية ملائمة للعرض، مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسى تقريبًا، الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة، كافيتريا بهو خوفو، المخازن الملحقة بالمسرح، دورات المياة"، وقيام المستثمر "المشارك" على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بأحدث التقنيات فى المالتى ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقا على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة فى الإدارة، على أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء بالنص الحالى وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية مع الاحتفاظ بالمادة التاريخية الحالية وبموافقة اللجنة الدائمة المختصة للآثار.

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