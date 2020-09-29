جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس مدرس مسن 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفلة في الخليفة.
وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت من تحديد هوية مدرس مسن، بطل فيديو التحرش بتلميذة داخل غرفة مغلقة بدائرة قسم الخليفة.
وكان وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتهم أثناء تحرشه بالطفلة وهتك عرضها عن طريق تقبيلها أثناء درس خصوصي مطالبين بإعدامه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد حبس «المدرس المتحرش» بطفلة في الخليفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.