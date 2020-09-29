تجديد حبس «المدرس المتحرش» بطفلة في الخليفة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس مدرس مسن 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفلة في الخليفة.

وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت من تحديد هوية مدرس مسن، بطل فيديو التحرش بتلميذة داخل غرفة مغلقة بدائرة قسم الخليفة.

وكان وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتهم أثناء تحرشه بالطفلة وهتك عرضها عن طريق تقبيلها أثناء درس خصوصي مطالبين بإعدامه.