الأنبا مرقس يفتتح كنيسة جديدة بشبرا الخيمة

افتتح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس السائح بمدينة شبرا الخيمة، كما منح أربعة من كهنة الإيبارشية رتبة القمصية.

كان الأنبا مرقس قد صلى قداس عيد الصليب المجيد بالكنيسة الجديدة،وخلاله أتم صلوات رسامة القمامصة الجدد للخدمة بالإيبارشية.



والكهنة الذين تم ترقيتهم إلى قمامصة هم، القمص مرقوريوس دميان كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقليوب البلد، سكرتير نيافة الأنبا مرقس، والقمص أغاثون رزق كاهن كنيسة القديس أبي مقار، بشبرا الخيمة.

كذلك القمص سلوانس رسمي والقمص بافلوس توفيق كاهنا كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول أمس الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.

والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، وهو عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

اما الاحتفال الثاني الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني.