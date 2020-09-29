إيبارشية سمالوط تحتفل بوصول رفات الشهيد ماثيو لكاتدرائية شهداء الإيمان

أعلنت مطرانية سمالوط بمحافظة المنيا وصول رفات الشهيد الشهيد ماثيو أياريجيا الأفريقي أحد شهداء الإيمان في ليبيا والذى كان برفقة شهداء مصر بليبيا ال ٢١ .

وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية سمالوط أنه بعد جهد كبير ومساعي حثيثة بذلها أبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط في استلام رفات الشهيد (ماثيو أياريجيا الأفريقي) لينضم إلى إخوته شهداء مصر بليبيا الأبرار، سمحت العناية الإلهية أن تصل رفاته الطاهرة اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ والموافق ١٩ توت ١٧٣٧) .



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وأضاف البيان أن نيافة الأنبا بفنوتيوس استقبل رفات الشهيد مع لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة بالألحان الكنسية اللائقة، وتم وضعها في مكان أعد له خصيصا بجوار متعلقات الشهداء في المزار الخاص بهم بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية الشهداء ( العور) بسمالوط.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد شارك في وقت سابق اليوم في احتفالية توزيع جوائز المسابقة الثقافية للتربية الدينية المسيحية.

أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة ومسئولي وزارة التربية والتعليم وأسر الطلاب المكرمين.